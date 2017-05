Veröffentlicht am 31. Mai 2017 von wwa

BETZDORF – Mutter und Kind bei Verkehrsunfall in Betzdorf verletzt – Eine 26jährige Frau und ihr zweijähriges Kind wurden am Montag, 29. Mai, gegen 10:37 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Betzdorf verletzt und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie waren zu Fuß auf dem Gehweg in Richtung Wallmenroth unterwegs, als sie von einem in die Wilhelmstraße einbiegenden Wagen erfasst wurden. Das Kind saß in einem Kinderwagen (Buggy).

Eine 63jährige Fahrerin war von dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gekommen und beabsichtigte nach rechts in Richtung Kirchen auf die Wilhelmstraße einzubiegen. Beim Abbiegen streifte der Wagen mit der hinteren rechten Seite die Fußgängerin mit dem Kinderwagen. Die 26jährige erlitt nur leichte Verletzungen. Das Kind erlitt eine Verletzung am Fuß. An dem beteiligten Wagen und dem Kinderwagen entstand Sachschaden.