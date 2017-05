Pettersen und Findus sind in Mehren

Veröffentlicht am 31. Mai 2017 von wwa

MEHREN – FigurenTHEATER Petra Schuff gastiert mit „Petterson und Findus“ – Mit einer Samtpfote auf Entdeckungstour“ in Mehren auf der Freilichtbühne – Am Sonntag, 25. Juni, um 15:00 Uhr findet in der Freilichtbühne in Mehren, bei Regenwetter im angrenzenden Gemeindehaus, das Theaterstück „Petterson und Findus – Mit einer Samtpfote auf Entdeckungstour“ statt. Die Kooperationsveranstaltung von der Kreisjugendpflege Altenkirchen sowie der Kirchen- und Ortsgemeinde Mehren, richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Dank einer Aufführungsförderung durch das Land Rheinland-Pfalz beträgt der Eintrittspreis 3 Euro. Keine Anmeldung erforderlich! Weitere Informationen zum Jahresprogramm der Kreisjugendpflege beim Jugendamt der Kreisverwaltung unter Telefon: 02681 81-2541 oder per Email unter jennifer.weitershagen@kreis-ak.de.