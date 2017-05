Tennisclub Horhausen – Ergebnisse

Veröffentlicht am 31. Mai 2017 von wwa

HORHAUSEN – 4. Spieltag Tennisclub Horhausen – Erste Entscheidungen gefallen – Die 1. Herrenmannschaft musste zum Aufstiegsmitfavoriten nach Linz hier konnte eine Vorentscheidung hinsichtlich des Aufstiegs fallen. Die gute Ausgangslage sollte jedenfalls nicht verspielt werden. Nach den Einzeln konnte Horhausen mit zwei Siegen und einer knappen Niederlage in die Doppel gehen. Jan Zabel und Julian Faßbender gewannen souverän, Yannick Wilden verlor denkbar knapp. Die Doppel waren jedoch dann unproblematisch und konnten recht klar gewonnen werden, sodass ein wichtiger Schritt in Richtung Rückkehr in die A Klasse getan werden konnte.

Die II. Herren mussten zum starken Tabellenführer nach Altenkirchen. Hier war für das Team nichts zu holen. Die letzten beiden Spiele sollen nun noch einmal einen versöhnlichen Saisonabschluss bringen. Die Jungs U 15 I siegte völlig ungefährdetes 14:0 und bleibt weiter an der Tabellenspitze. Die U15 II. konnte ebenfalls das Heimspiel klar gewinnen. Siegen von Janis Heck, Flo Selders und Kevin Casper sowie die beiden Doppel sicherten die Punkte und auch die Aufstiegshoffnungen. Die Kleinsten konnten ihre beiden Spiele ebenfalls gewinnen.

Die U 10 in der Besetzung Phillip Schui, Moritz Klein, Demian Seiffert und Mia (Plaudertasche) Casper siegten klar mit 14:0 in Hattert. Ebenfalls gegen Hattert traten die Mainzelmänner und -frauen (U9) des TCH an. Im Koordinationswettbewerb konnten der TCH 6 Punkte holen, wobei die Kleinsten, die Siebenjährigen, Jan Heide, Anastina Loy und Lilly Neitzert hier eine hervorragende Laufleistung ablieferten und sicherten so bereits wichtige Punkte. In den Tennisspielen siegten schließlich Raphael Fink, Vi Troung und Carolin Heck. Auch beide Doppel in der Besetzung Raphael Fink /Soeren Loy und Carolin Heck /Amelie Schmitz wurden gewonnen. Am ersten Juniwochenende stehen bei allen Mannschaften die um den Aufstieg spielen regelrechte Endspiele an. Die Herren spielen gegen den TC Maischeid. Die U 15 I spielt gegen den TC RW Neuwied. Die U 15 II gegen TC BW Herschbach ebenso die Mainzelmänner. Die U10 spielt ebenfalls um den Gruppensieg gegen Bad Marienberg. (Vereinsbericht) Foto: Tennisclub Horhausen

Fotos: Mainzelmännchen (U9) des TC Horhausen in Aktion. Raphael Fink mit einer strammen Vorhand beobachten von Amelie Schmitz.