Juniorenrettungspokal in Paderborn

Veröffentlicht am 31. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Licht und Schatten für Jerome beim JRP – Am letzten Maiwochenende fuhr Jerome mit dem Landeskader zum 1. Teil des diesjährigen Juniorenrettungspokal nach Paderborn. Es galt im Pool alles für Rheinland-Pfalz zu geben. Am ersten Tag hatte Jerome Pech. In den Disziplinen 200 m Hindernis (mit sehr guter Zeit) und 200 m Superlifesaver gab es eine Disqualifikation. Dafür lief es am 2. Tag sehr gut. Bei 100 m Kombi (1:14,65) und 100 m Lifesaver (1:06,16) konnte er eine neue persönliche Bestzeit schwimmen. In der Kombi verpasste er das Finale nur knapp. Dafür gelang ihm der Finaleinzug im 50 m Retten einer Puppe. Er schwamm auch hier eine persönliche Bestzeit (0:33,9). Er startete als Achter im Finallauf und kam am Ende auf den 6. Platz. In den Staffeln landete er mit seinem Team auf den Plätzen 5 (Puppe), 7 (Hindernis) und 4 (Gurtretter). Auch die anderen Mannschaftsteilnehmer aus Rheinland-Pfalz zeigten gute Leistungen und besonders die Mädels konnten einige Treppchenplätze mitnehmen. Der Freigewässerteil des JRP findet am ersten Juliwochenende statt. (Vereinsbericht) Foto. Andreas Kauf

Foto: Jerome vorm Finalstart 50 m Retten einer Puppe