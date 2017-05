Veröffentlicht am 31. Mai 2017 von wwa

HAMM – 106 Schüler/innen aus dem Kreisgebiet messen sich in sportlichen Wettkämpfen beim Kreisjugendsportfest am Donnerstag, 1. Juni im Stadion Hamm/ Sieg – Das diesjährige Kreisjugendsportfest des Landkreises Altenkirchen findet am Donnerstag, 01. Juni, im Leichtathletik-Stadion in Hamm/ Sieg statt. Insgesamt 106 gemeldete Schüler/innen und Schüler von zehn Schulen des Landkreises Altenkirchen werden sich erneut auf der neuen Kunststofflaufbahn und den hochwertig angelegten, technischen Wettkampfanlagen untereinander messen und herausragende sportliche Leistungen erbringen.

Im Dreikampf / Vierkampf (75 m, Weitsprung, Ballwurf, Hochsprung) treten 12- bis 13-jährige Schülerinnen und Schüler der August-Sander-Schule Altenkirchen, des Freiherr-von-Stein Gymnasiums Betzdorf, der Herrmann-Gmeiner Realschule plus Daaden, der Westerwaldschule plus Gebhardshain, der IGS Hamm, der IGS Horhausen, der IGS Betzdorf-Kirchen, der Don-Bosco-Realschule plus Herdorf, des Kopernikus-Gymnasiums Wissen und der Marion-Dönhoff Realschule plus Wissen zum Wettkampf an. Die Wettkämpfe beginnen um 08:45 Uhr nach einer kurzen Eröffnung und enden mit einer Siegerehrung gegen Mittag.

Es werden viele interessante Wettkämpfe erwartet und die Sportler können mit lautstarker Unterstützung des Publikums zu Höchstleistungen angespornt werden. Der Landkreis Altenkirchen, als Veranstalter, und der örtliche Ausrichter, die IGS Hamm/ Sieg, sowie die Leichtathletik-Gemeinschaft Sieg (LG Sieg) freuen sich auf faire Wettkämpfe und zahlreiche Besucher beim Kreisjugendsportfest 2017 im Hammer Stadion. Das Stadion Hamm erwartet zum sechsten Mal die jungen Sportlerinnen und Sportler aus den Schulen des Landkreises Altenkirchen zum Kreisjugendsportfest 2017.