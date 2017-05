Veröffentlicht am 30. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Crashkurs „PowerPoint – die Präsentation“ – Die Kreisvolkshochschule bietet am Samstag, 10. Juni in Altenkirchen den EDV-Kurs PowerPoint – die Präsentation“ an – Präsentationen spannend und überzeugend zu gestalten und vorzuführen ist mit Powerpoint unkompliziert umzusetzen. Das hierfür nötige Rüstzeug vermittelt der Kurs der Kreisvolkshochschule „PowerPoint – die Präsentation“. Der Crashkurs vermittelt Grundkenntnisse, die zahlreichen Möglichkeiten von PowerPoint zu nutzen und eigene Präsentationen (Präsentationsvorlagen, Overheadfolien, Handzettel) zu erstellen. Es wird auch vermittelt, wie vorhandene Daten aus Word oder Excel eingebunden werden können. Tipps, was zu beachten ist, damit eine Präsentation wirklich gut wird und ihren Zweck erfüllt, runden den Tag ab. Der eintägige Kurs im EDV-Schulungsraum der Kreisvolkshochschule findet in der Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr unter Leitung von Frank Runkler statt. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.