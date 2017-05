Veröffentlicht am 30. Mai 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Terminverschiebungen bei Müllabfuhr wegen Pfingsten – Wie im Umweltkalender und auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Altenkirchen bereits veröffentlicht, verschiebt sich die Müllabfuhr durch das Pfingstwochenende in der darauf folgenden Woche jeweils um einen Tag. Der Betriebs-und Wertstoffhof in Nauroth ist am Pfingstmontag geschlossen! Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage www.awb-ak.de oder der beliebten Abfall-App.