Veröffentlicht am 30. Mai 2017 von wwa

HACHENBURG – BMW X1 bei Sparkassen-Lotterie gewonnen – Bei der Zusatzauslosung der PS-Sparkassen-Lotterie konnten sich wieder einige Kunden der Sparkasse Westerwald-Sieg über einen Hauptgewinn freuen. Vorstandsmitglied Andreas Görg, der zuständige Gebietsdirektor Hans-Rainer Schmitz und die stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle Hachenburg Stefanie Dapprich überreichten Ulrich Baum aus Luckenbach jetzt seinen Gewinn, einen BMW X1 drive. Das sich PS-Sparen lohnt, zeigt die Tatsache, dass in diesem Jahr bei der Zusatzauslosung im März zwei BMW X1 drive, ein mal 25.000 Euro, ein mal 10.000 Euro und ein mal 5.000 Euro an Kunden der Sparkasse Westerwald-Sieg gingen. Zusätzlich gingen seit Anfang des Jahres ein mal 25.000 Euro, acht mal 5.000 Euro, fünf mal 2.500 Euro und 72 mal 500 Euro an Kunden der Sparkasse Westerwald-Sieg.

Derzeit nehmen Kunden der Sparkasse monatlich mit über140.000 Losen an der PS-Lotterie teil, die von den Sparkassen in Rheinland-Pfalz ausgerichtet wird. Jedes Los verschafft seinem Besitzer in zwölf monatlichen Ziehungen die Möglichkeit auf Gewinne in Höhe von bis zu 25.000 Euro. Zusätzlich besteht jeden Monat die Chance auf den Gewinn eines Autos. Und bei der jährlichen Zusatzauslosung gibt es neben Geldgewinnen bis 50.000 Euro auch jedes Jahr einige Autos und zehn hochwertige Reisegutscheine zu gewinnen.

PS-Lose sind für 5 Euro in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Westerwald-Sieg als Dauerlos erhältlich. PS-Los-Besitzer profitieren doppelt. Neben einem möglichen Gewinn werden 4 Euro des Kaufpreises als Sparbetrag einem Kundenkonto gutgeschrieben. Der Restbetrag von 1 Euro splittet sich in den Lotterieeinsatz und einen Spendenbetrag, den das Kreditinstitut im Laufe eines Jahres an zahlreiche regionale Spendenempfänger ausschüttet. So haben die Lotterieteilnehmer mit ihren PS-Losen in 2016 gemeinnützige und soziale Einrichtungen und Vereine im Westerwaldkreis mit über 383.000 Euro unterstützt. Insgesamt stellte die Sparkasse Westerwald-Sieg im Geschäftsjahr 2016 Spenden, Stiftungserträge und Sponsorengelder in Höhe von knapp 1,5 Mio. Euro für Vereine und Organisationen im Westerwaldkreis und im Landkreis Altenkirchen zur Verfügung.

Foto: Gemeinsam mit seiner Ehefrau nahm der glückliche PS-Los-Gewinner Ulrich Baum aus Luckenbach seinen neuen BMW aus den Händen von Vorstandsmitglied Andreas Görg (2.v.l.), Gebietsdirektor Hans-Rainer Schmitz (2.v.r.) und der stellv. Geschäftsstellenleiterin Hachenburg Stefanie Dapprich (r.) in Empfang.