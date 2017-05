Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten

Veröffentlicht am 30. Mai 2017 von wwa

WISSEN – Falsche Polizeibeamte im Bereich Wissen tätig – Die Kriminalinspektion Betzdorf warnt wegen zwei aktuellen Sachverhalten in den späten Sonntagabendstunden, 28. Mai, vor dem Auftreten bzw. Anrufen von angeblichen Polizeibeamten. In beiden Fällen wurden Bewohner im Stadtgebiet Wissen von einer männlichen Person angerufen, die sich als Polizeibeamter ausgab. Angeblich hatte man die Adresse der Angerufenen in jeweils einem Notizbuch der festgenommenen Personen gefunden. Im Verlaufe des Gespräches versuchte der Anrufer persönliche Informationen zu erlangen, insbesondere zu vorhandenem Geld, Schmuck oder Wertpapiergegenständen.

Richtigerweise wurde die Polizei unverzüglich informiert und so konnten polizeiliche Maßnahmen veranlasst werden. Weitere Kontaktaufnahmen sind jedoch bisher nicht erfolgt. Die Polizei weist daraufhin, dass in vergleichbaren Fällen keinerlei Auskunft gegeben werden sollte und insbesondere solche Anrufe niemals von der Polizei erfolgen.