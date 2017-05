Taschendieb festgenommen

Veröffentlicht am 30. Mai 2017 von wwa

DIERDORF – Festnahme nach Gewerbsmäßigen Trickdiebstahl in einem Einkaufsmarkt – Dank des beherzten Eingreifens des Filialleiters wurde der 43jährige Tatverdächtige gestellt und vorläufig festgenommen. Am Samstagmorgen, 27. Mai, hielt sich der Verdächtige mit einer weiteren männlichen Person in einem Einkaufsmarkt in der Königsberger Straße in Dierdorf auf. Die bisher unbekannte Person lenkte eine Kundin ab, während die andere Person das Portemonnaie der Geschädigten aus einer Tasche am Einkaufswagen entwendete. Als die Geschädigte das bemerkte, sprach sie den Tatverdächtigen an, der daraufhin die Börse in den Einkaufswagen warf und das Geschäft verlassen wollte. Eine Angestellte versuchte die Flucht zu verhindern, wurde jedoch durch den Mann umgerannt. Der Filialleiter konnte ihn aber auf dem Parkplatz überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der begleitende unbekannte Täter entkam unerkannt. Hinweise, insbesondere auf den flüchtigen Mittäter, bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de