Brütende Hitze begleitet Michelbacher Schützenfest

Veröffentlicht am 29. Mai 2017 von wwa

MICHELBACH – Ehrungen und Zeltkonzert runden Michelbacher Schützenfest ab – Der Schützenfestnachmittag am Sonntag begann mit der Begrüßung der Schützen und Musiker im Schleedörn in Michelbach sowie einem Festzug zum Festzelt am Schützenhaus. Der senkenden Hitze waren die Schützen, zum Großteil in voller Montur, nur zwei Vereine hatten es vorgezogen die Uniformjacken abzulegen, glücklich entronnen und suchten im Festzelt Schutz vor den Sonnenstrahlen. Obwohl das gelang gab es unter dem Zeltdach keine richtige Erholung, keine Abkühlung. Tropische Hitze empfing die Festzugteilnehmer. Kühlung gab es in Form verschiedenster kühler Getränke und nach einiger Zeit hatte sich die Mehrheit an das Klima gewöhnt. Vorsitzender Frank Becker begrüßte die Zugteilnehmer: SG Altenkirchen, KKSV Döttesfeld, SV Leuzbach-Bergenhausen, SV „Im Grunde Marenbach, SV Maulsbach, KKSV Orfgen, Schützengilde Raubach, das Jungendblasorchester Mehrbachtal, die Polizei Altenkirchen sowie MdB Erwin Rüddel (CDU), MdL Heijo Höfer (SPD), 1. Beigeordneten der Verbandsgemeinde Altenkirchen Heinz Düber und Ortsbürgermeister Hans Kwiotek. Zwei Stunden spielte das Jugendblasorchester Mehrbachtal zum Zeltkonzert auf bevor Vorsitzender Becker, unterstützt von seinem Stellvertreter Günter Imhäuser einige Ehrungen vornahm und abschließend die Gastvereine der amtierenden Königin Sabine I. Knak ihre Aufwartung machten. Geehrt wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft Bernd Schleiden, für 40 Jahre Christoph Cramer und für 25 Jahre Herbert Muth, Friedhelm Hassel und Stefan Poscharnik. (wwa) Fotos: Wachow