56jährige Sozia bei Verkehrsunfall in Altenkirchen schwer verletzt

ALTENKIRCHEN – Schwerer Motorradunfall am Sonntagmittag auf der B 8 in Altenkirchen – Ein 48 jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntagmittag, 28. Mai, gegen 12:34 Uhr, mit seinem Krad die Rudolf-Diesel-Straße in Altenkirchen und wollte nach links in die Kölner Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden Wagen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt, seine 56jährige Sozia schwer verletzt. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle leicht Verletzten wurden nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus Altenkirchen wieder entlassen. Die Schadenshöhe wird von der Polizei mit circa 12.000 Euro angegeben