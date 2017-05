Veröffentlicht am 29. Mai 2017 von wwa

BARBELROTH – Königspython sonnt sich auf Radweg – Am Freitagnachmittag, 26. Mai wurde auf dem Radweg zwischen Barbelroth und dem Kreisel auf der B 427 durch eine Radtouristin erneut ein Königspython gesichtet. Die circa 1,50 Meter lange Schlange hatte es sich auf dem Radweg bequem gemacht und anscheinend die Wärme der Sonne genossen. Als die aufmerksame Radfahrerin das Tier fotografierte und näher ansehen wollte, verschwand die Schlange im angrenzenden Gebüsch. Nach Auskunft eines Fachmannes handelte es sich um einen Königspython. Ein Artgenosse war erst wenige Tage zuvor in der Nähe eingefangen worden. Diese ungiftigen Würgeschlangen sind normalerweise für Menschen ungefährlich und ernähren sich von kleinen Säugetieren und Vögeln. Ein ausgewachsener Königspython wird gewöhnlich 1,50 bis 2 Meter lang und hat einen breiten Kopf. Der Körper ist hell- bis dunkelbraun mit gelbbraunen rund oder langgezogenen Flecken. Die Schlangen sollten auf keinen Fall gereizt oder sonst angegangen werden. Vermutlich wurden die in Afrika beheimateten Schlangen ausgesetzt. Hinweise auf die Schlange oder einen verantwortlichen Tierhalter bitte an die PI Bad Bergzabern, Telefon: 06343-9334-0.