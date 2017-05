Erwin Rüddel empfing Kantorei und Kolpingfamilie aus Wissen

Veröffentlicht am 29. Mai 2017 von wwa

BERLIN/WISSEN – Erwin Rüddel empfing Kantorei und Kolpingfamilie – Die Hauptstadt Berlin war das Ziel eines viertägigen Ausflugs von Kantorei und Kolpingfamilie der katholischen Pfarrei „Kreuzerhöhung“ in Wissen. Dabei stand für die 40 Teilnehmer/innen, darunter Bürgermeister Michael Wagener und der ehemalige CDU-Kreisgeschäftsführer Manfred Steinmann, an einem Tag die Politik im Fokus. Große Aufmerksamkeit fand ein Vortrag auf der Besuchertribüne des Plenarsaals. Hier erfuhr die Reisegruppe von der Sieg Wissenswertes über Aufgaben, Arbeitsweise und Zusammensetzung des Parlaments sowie über die Geschichte und Architektur des Reichstagsgebäudes. Anschließend empfing der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel die Wissener zu einem regen Gedanken- und Informationsaustausch. Rüddel legte dar, dass er bei seiner Arbeit in Berlin immer den Wahlkreis und damit insbesondere die Anliegen der Menschen in seinem Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen im Blick hat. Das wurde beim regen Gedanken- und Informationsaustausch mit dem Bundestagsabgeordneten einmal mehr deutlich. „Die direkte Begegnung mit dem Abgeordneten ist schon etwas Besonderes“, hieß es.

Rüddel nahm sich gerne die Zeit für diese interessante, kurzweilige und informative Begegnung. „Man hat schließlich nicht alle Tage die Möglichkeit zu so einem direkten Austausch und Kontakt mit seinem Abgeordneten“, hieß es. Im Anschluss an das Gespräch besuchten die meisten die Kuppel des Reichstagsgebäudes. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Essen mit Erwin Rüddel im Besucherrestaurant des Paul-Löbe-Hauses. Hier hat der Abgeordnete auch sein Berliner Büro.