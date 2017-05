Die Sonne lacht beim Michelbacher Schützenfest vom Himmel

Veröffentlicht am 28. Mai 2017 von wwa

MICHELBACH – Strahlender Sonnenschein beim Michelbacher Schützenumzug durch die Gemeinde – Auch über der kleinen Ortschaft Michelbach am Rande der Kreisstadt Altenkirchen lag Sonntagnachmittag brütende Hitze, die Sonne brannte vom wolkenfreien Himmel als sich Schützen und Musiker im Schleedörn sammelten. Der Schützenverein „Adler“ Michelbach hatte zum sonntäglichen Schützenfest die befreundeten Schützenvereine eingeladen. Während sich die Musikkapelle Jugendblasorchester Mehrbachtal, die Michelbacher Fahnengruppe, die Michelbacher Majestäten, Thronpaare und Kommunal- und Landespolitiker sich traditionell vor dem Haus Schüler aufstellten, reihten sich die befreundeten Schützen im Schleedörn in langer Reihe auf. Zu ihnen gehörten der KKSV Döttesfeld, KKSV Orfgen, Schützengesellschaft Altenkirchen, Schützengilde Raubach, Schützenverein Maulsbach, Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen, Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach und zum Schluss der gastgebende Schützenverein „Adler“ Michelbach. Vorsitzender Frank Becker schritt gemeinsam mit Königin Sabin I. Knak zur Begrüßung der Fahnen die Front der Angetretenen ab. Im Gefolge Kronprinzessin Laura, Schülerprinz Moritz Imhäuser, sein Opa und stellvertretender Vorsitzender Günter Imhäuser und am Schluss Schützenhauptmann, Papa Michael Imhäuser. Nach der Begrüßung ging es unter klingendem Spiel des Jugendblasorchesters Mehrbachtal durch Michelbach zum Festplatz und Festzelt am Schützenhaus, gesichert durch Beamte der Polizei Altenkirchen. (wwa) Fotos: Wachow