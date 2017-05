Lehrerkonzert der IGS Horhausen begeistert

Veröffentlicht am 29. Mai 2017 von wwa

HORHAUSEN – Lehrerkonzert der IGS Horhausen – Dr. Jürgen Zeichner, Musiklehrer der IGS Horhausen und Gesamtleitung des Lehrerkonzerts, warf gegen Ende des letzten Schuljahres die Idee „Wir machen 2017 ein Lehrerkonzert!“ in den Raum. Jeder Kollege konnte so schon einmal über die Ferien hinweg überlegen, wie er sich in diesem noch recht offenen Konzept einbringen wollte. Hintergrund des Ganzen ist die Tatsache, dass sich an der IGS Horhausen eine ganze Menge Personen befinden, die in vielfältiger Weise musikalisch oder literarisch aktiv sind und Interesse daran haben, gemeinsam einen abwechslungsreichen Abend auf die Beine zu stellen.

Zu Beginn des neuen Schuljahres konkretisierten sich die Pläne, einzelne Kollegen wurden angesprochen und erklärten sich sofort bereit, ihr eigenes Können an einem solchen Abend unter Beweis zu stellen. Es sollte ein interessanter, kurzweiliger Abend werden, bei dem möglichst viele Kollegen und Kolleginnen in unterschiedlichsten Zusammensetzungen oder auch solo zum Zuge kamen. Aus der Fachschaft Kunst wurde Dr. Marietta Franke mit der Raumkonzeption betraut, Günter Cürten entwarf die Werbeplakate. Zum Auftakt sollten nur Kollegen, Schüler und Angehörige der Kollegen erscheinen, um die Veranstaltung überschaubar zu halten.

Zur Eröffnung des Abends spielte Marion Dönig am Dudelsack den Klassiker “Highland Cathedral”, welcher von Christian Krechel sodann via Gesang zum Besten gebracht wurde. Es folgte ein Vortrag am Klavier von Caroline Au und Henning Hermann-Trentepohl. Vier Charakterstücke zu vier Händen. Christian Krechel und der Männerchor der IGS Horhausen e.V. brachten folgend einen Liedbeitrag mit dem Titel “A hundred years ago”.

Darauf folgend verzauberte Anton Kusykin das Publikum am Klavier mit dem gefühlvollen Stück “Theme from Amelie” aus dem bekannten französischen Film “Die fabelhafte Welt der Amelie”. Abwechslungsreich ging es mit einer Lesung von Henning Herrmann-Trentepohl weiter. Er las von Walter E. Richartz aus dem “Büroroman” von 1976: “Ein typischer Dienstag im Leben der Angestellten”.

Bevor es in die Pause ging, entzückten noch einmal Caroline Au an der Querflöte und Jürgen Zeichner am Klavier das Publikum mit einem Stück von Gabriel Fauré, Berceuse, op. 16. In der Pause versorgte der Förderverein der IGS die Gäste mit Speis und Trank.

Gestärkt und erfrischt ging es sogleich mit Caroline Au und Jürgen Zeichner weiter. Sie stiegen mit einem Stück von Johann Joachim Quantz ein. Die Sonate für Flöte und Cembalo concertato D-Dur, 2. Satz Allegro brachte das Publikum zurück in die vertraute Atmosphäre. Darauf folgte eine Rezitation aus Charles Baudelaires “La musique” von 1861 und Hugo von Hofmannsthal “Des alten Mannes Sehnsucht nach dem Sommer”, vorgetragen von Anne Brabandt.

Nach dieser literarisch schweren Kost ging es musikalisch mit Christian Worliczek und Andrea Jünemann weiter. Sie gaben den Song „Love will tear us apart“ zum Besten. Es folgten weitere Liedbeiträge von der Lehrerband, bestehend aus Anne Jünemann, Caroline Au, Ina Rudolf, Melanie Kaul und Jürgen Zeichner. What the world needs now, Autumn leaves und Fly me to the moon sollten diesen gelungenen, gemütlichen Abend abrunden. Durch das Programm führte Jürn Albrecht. (ari) Fotos: Ariwa