Veröffentlicht am 28. Mai 2017 von wwa

W ISSEN – Axel Wienand weiter Vorsitzender der Wissener Reservistenkameradschaft – Umfangreiches Jahresprogramm verabschiedet – Jahresversammlung mit zahlreichen Auszeichnungen – Personelle Veränderungen ergaben sich bei der jüngsten Vorstandswahl der Reservistenkameradschaft (RK) Wisserland in ihrem Vereinsheim in Wissen. Axel Wienand bleibt Vorsitzender der heimischen Reservisten. Er wurde einstimmig in der Jahreshauptversammlung im RK – Vereinsheim in Wissen wiedergewählt. Ebenso in ihren Ämtern bestätigt wurden der 1. Stellvertreter Klaus Schneider (Mudersbach), der 2. Stellvertreter Armin Schneider (Birken – Honigsessen) und Schriftführer Manfred Giebeler (Niederschelderhütte). Gerd Kaminski aus Linz am Rhein wurde zum neuen Kassenwart gewählt. Bei der Besetzung der Kassenprüfer gab es ebenfalls personelle Veränderungen. Peter Piechnitzek (Offenbach) und Wolfgang Ziolkowski (Kircheib) sind die Hauptrevisoren. Sie werden von Frank Schultheis (Oberlahr) und Bruno Stahl (Wissen) vertreten.

Neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern begrüßte der Wissener Reservistenchef, Oberstleutnant d.R. Axel Wienand, als Gast den Vorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe Hamm (Sieg), Gerd Mühleip, bevor Harald Voit (Waldesch) die Wahlversammlung leitete.

In seinem ausführlichen Jahresbericht meinte Wienand, man könne auf ein ereignisreiches Jahr 2016 das für die Wissener RK von vielfältigen, meist positiven Geschehnissen geprägt war, zurückblicken. Doch zuvor meinte er, die RK – Mitglieder hätten mit ihrem persönlichen Einsatz in vielschichtiger Art und Weise auch im zurückliegenden Jahreszeitraum wesentlich dazu beigetragen, dass die Reservistenarbeit innerhalb und natürlich auch außerhalb der Bundeswehr trotz schwieriger Rahmenbedingungen einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz des Auftrages der Streitkräfte leisten konnte.

Die Vermittlung und Überprüfung von individuellen Grundfertigkeiten (IGF) und körperlicher Leistungsfähigkeit (KLF) sind auch für die Angehörigen der Reserve mittlerweile ministerielle Vorgaben. Die klar definierten Leistungen auf beiden Gebieten müssen in turnusmäßigen Abständen von einem bzw. zwei Jahren erfolgreich abgelegt werden.

Die RK Wisserland mit ihren Ortsverbänden haben mit ihren Abendversammlungen, die mit zusätzlichen Tages- und Wochenendveranstaltungen gepaart wurden, die ministeriellen Vorgaben durchweg erfolgreich umgesetzt. Besonders positiv schlägt dabei zu Buche, dass die heimische RK mit ihren qualifizierten militärischen Ausbildern gut aufgestellt ist. Solide Ausbildung ist bei den Wissenern somit garantiert und wird besonders großgeschrieben. Die heimischen Reservisten wollen auch zukünftig ihre erfolgreichen Abendversammlungen mit ausgewählten Ausbildungsthemen und sicherheits- wie auch tagespolitischen Diskussionen auflockern und somit attraktiver gestalten.

Knappe 60 Veranstaltungen haben die Kameraden der Reserve im Jahr 2016 erfolgreich hinter sich gebracht. Sogar bis zum tatsächlichen Jahreswechsel war man noch aktiv, lobte Wienand. Einige Veranstaltungen ließ er abschließend noch einmal Revue passieren.

Ehrungen und sportliche Auszeichnungen rundeten auch diesmal die Jahresversammlung ab. Mit der RK-Ehrenmedaille in Silber zeichnete Oberstleutnant d.R. Wienand den Leiter des Ortsverbandes Betzdorf-Gebhardshain, Ingolf Wagner (Molzhain), für hervorragende Verdienste um die RK-Arbeit aus. Der Jahresbestpreis der RK, verbunden mit einem Weinpräsent und Urkunde ging an Björn Reiter (Eisern). Ihm ist eine umfangreiche und diffizile Vereinsdatenrettung in mühseliger Kleinarbeit zu verdanken.

Wienand überreichte an seinen zweiten Stellvertreter Armin Schneider das goldene Sportabzeichen in 13. Wiederholung. Das Sportabzeichen in Gold in 24. Wiederholung ging an den wiedergewählten RK-Vorsitzenden. Weitere Deutsche Sportabzeichen in Gold (10. Prüfung und 5. Prüfung) erwarben Philipp Klevers (Winterberg) und Björn Flug (Derschen).

Aus den Händen des Vorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe Hamm (Sieg), Gerd Mühleip, gab es für den RK-Vorsitzenden das DLRG – Rettungsschwimmabzeichen in Gold in 4. Wiederholung. Mit einem kleinen Imbiss klang in geselliger Runde am späten Abend die harmonisch verlaufene Jahresversammlung im Wissener Reservistendomizil aus. (aw) Fotos: Kaminski

Titelfoto: RK Vorsitzender Axel Wienand legt in der Jahreshauptversammlung (JHV) 2017 den Zuhöreren einen ausführlichen Rechenschaftsbericht und eine Vorhabenübersicht für das laufende Geschäftsjahr vor.