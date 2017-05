Mit 2,0 Promille durch Bad Marienberg

Veröffentlicht am 28. Mai 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Trunkenheitsfahrt am Samstag in Bad Marienberg – Samstagmorgen, 27. Mai, gegen 01:45 Uhr wurde ein Fahrzeug im Steinweg von einer Streifenbesatzung kontrolliert. Hierbei fiel den Beamten auf, dass der 47jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Der Wert des anschließend durchgeführten Atemalkoholtests von 2 Promille bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein an Ort und Stelle einbehalten und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Anschließend wurde der Beschuldigte in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.