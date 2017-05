Veröffentlicht am 28. Mai 2017 von wwa

PLECKHAUSEN – Heckenbrand am Samstag in Pleckhausen – Beim Beseitigen von Unkraut mit einem Bunsenbrenner geriet am Samstag, 27. Mai, gegen 15:30 Uhr in der Hauptstraße in Pleckhausen eine Tujahecke in Brand. Das Feuer griff auf einen Baum am Nachbargrundstück über, wurde jedoch durch die Freiwillige Feuerwehr Löschzug Pleckhausen abgelöscht bevor größerer Schaden entstand.