Veröffentlicht am 28. Mai 2017 von wwa

HAUSEN-WIESSFELD – Motorradunfall – Motorradfahrer schwer verletzt – Am Freitagnachmittag, 26. Mai, gegen 16:40 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW auf der Wiedhöhenkreuzung bei Hausen Weißfeld. Der Kradfahrer befuhr die L254 in Richtung Mahlberg, während die PKW-Fahrerin die vorfahrtberechtigte L 257 in Richtung Bad Hönningen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß wobei sich der Kradfahrer schwer verletzte. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte Motorradfahrer einem Krankenhaus zugeführt. Quelle: Polizei