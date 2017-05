Motorradfahrer erleidet Hüftbruch

Veröffentlicht am 28. Mai 2017 von wwa

EULENBERG – Motorradunfall – Fahrer unter der Maschine – Auf einem Wirtschaftsweg zwischen den Ortschaften Borscheid und Eulenberg befuhr am Freitag, 26. Mai, gegen 15:45 Uhr eine Gruppe von neun Motorradfahrern die Serpentinenstrecke. Als einer der Kradfahrer eine kurze Pause am rechten Fahrbahnrand einlegen wollte, kam er zu Fall und rutschte mitsamt seiner Maschine einen Abhang hinab. Hierbei wurde er von seiner Maschine begraben, wodurch er eine Hüftfraktur erlitt. Der Unfallbeteiligte wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.