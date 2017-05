Veröffentlicht am 27. Mai 2017 von wwa

HELMENZEN – Night-Cup Helmenzen – Oldschool gewinnt Helmenzer Nachtpokal – Am Vorabend von Christi Himmelfahrt veranstaltete der HSV Helmenzen zum dritten Mal in Folge den Night-Cup Helmenzen. Sieben Teams gingen an den Start: ASG Hobelbank 2008; WHC Bettgenhauen-Seelbach; Stammtisch; Oldschool; FHC Oberirsen; Grill-&. Hopfenfreunde und die Spritköpp. In der Vorrunde kämpften sie im Modus jeder gegen jeden um den Einzug ins Halbfinale. Dort standen sich im 1. Halbfinale ASG Hobelbank 2008 und die Spritköpp gegenüber. 3 : 0 stand es am Ende für die ASG Hobelbank. Im 2. Halbfinale setzte sich das Team Oldschool mit 3 : 1 gegen den WHC Bettgenhausen – Seelbach durch. So kam es zu einer Neuauflage des Vorjahresfinale. In einem spannenden Spiel mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seite gewann Oldschool knapp mit 1 : 0 und revanchierte sich damit für die Finalniederlage aus 2016. Den gleichzeitig ausgetragenen Wettbewerb um den Trinkpokal konnten zum dritten Mal in Folge die Grill- &. Hopfenfreunde für sich entscheiden. Fotos: HSV Helmenzen