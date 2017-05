Veröffentlicht am 29. Mai 2017 von wwa

BAD HONNEF/KÖNIGSWINTER – 7 MOUNTAINS SUMMER JAZZ 2017 – Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr findet 2017 von Mai-September jeweils in der 1. Woche des Monats die 2. Ausgabe des 7 MOUNTAINS SUMMER JAZZ im Siebengebirge statt. Das Festival ist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe des Kulturbüros 7 MOUNTAINS MUSIC NIGHT sowie des MARITM KÖNIGSWINTER und bündelt 30 Konzerte an sechs besonderen Spielstätten in Bad Honnef und Königswinter. Die verschiedenen Veranstaltungsorte haben je eine feste Uhrzeit und einen festen Wochentag für die Konzerte sowie eine eigene Stilrichtung zur besseren Orientierung der Besucher. Das Spektrum an Jazz und jazzverwandten Stilen sowie Künstlern ist bewusst breit gewählt, um sowohl mainstreamverwöhnte Musikinteressenten als auch die eingefleischte „Jazzpolizei“ zu interessieren. Alle Konzerte finden bei freiem Eintritt statt, für die Künstler geht der berühmte Hut herum. Das komplette Programm findet sich unter www.7msj.de. Weitere Veranstaltungsorte HEINBAR, ANLEGER 640, PARK REITERSDORF, CLUB PSEUDONYM sowie FREIZEITBAD GRAFENWERTH.

Donnerstag, 01.06.17 – 22:00 Uhr Alexander sobocinski Rock & Jazzgitarre www.alexandersobocinski.com HeinBar Bad Honnef

Freitag, 02.06.17 – 21:00 Uhr Boogierockets Boogiewoogie www.boogierockets.com Maritim Königswinter

Samstag, 03.06.17 – 19:00 Uhr Daniel Rodriguez & Veu Brasilianische Rhythmen www.facebook.com/daniel-rodriguez Anleger 640 Bad Honnef

Mittwoch, 07.06.17 – 18:00 Uhr Lutz Sommer Jazz- & Rockgitarre www.rm-drums.de Freizeitbad Grafenwerth Bad Honnef

Sonntag, 11.06.17 – 12:00 Uhr Smith feat. May Latin & Jazz www.facebook.com/danielmanriquesmith Park Reitersdorf Bad Honnef

Montag, 12.06.17 – 21:00 soulful of Blues Bonner Blueslegende unplugged www.soulfulofblues.de Club Pseudonym Bad Honnef

Helge Kirscht

Kulturbüro 7 Mountains Music Night

Mühlenweg 6b

53604 Rhöndorf

02224-11237767

info@7mmn.de