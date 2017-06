Veröffentlicht am 1. Juni 2017 von wwa

WISSEN – Was wollt ihr denn? „schöne musik & einige fragen“ – Der Geheime Küchenchor & wunderbare Musiker im Kulturwerk – Das dürfte vielen aus dem Herzen sprechen: Aufbrechen und grauen Asphalt gegen Sand und Verkehrslärm gegen Wellenplätschern tauschen. Die Verse des irischen Dichters W.B. Yeats hat der junge norwegische Komponist Ola Gjeilo in Musik gefasst, die das Kopfkino in Gang setzen und die Zuhörer sich in wohligen Harmonien wegträumen lässt. Der lettische Komponist Ēriks Ešenvalds setzte ein Gedicht der US-amerikanischen Lyrikerin Sara Teasdale in Töne und lässt uns in schönste Kindheitserinnerungen zurück-sinken. Wie die Rose mit ihrem Duft, betört R.M. Rilke im Rosenzyklus mit seinen Wortstellungen und Morten Lauridsen hat daraus eine filigrane Tondichtung gestaltet. Gabriel Fauré schrieb zu seiner eleganten Pavane nachträglich noch einen Chor, mit eher skurrilem Text, hinzu und wird so auch zu hören sein. Beispiele, wie auch das neue Programm des „Geheimen Küchenchores“ wieder inspiriert ist von Literatur, Dichter/innen und der Lust an schönen Worten.

Der Geheime Küchenchor, der schon die ersten Literaturtage musikalisch begleitete, ist am Donnerstag, 1.Juni, ab 19:00 Uhr, mit eigenem Programm im Kulturwerk zu Gast. Typisch für den Chor, schlägt auch dieses Programm große Bögen, von französischer Romantik über Alpenländisches zu Thelonious Monk von jemenitischen Melodien über Tex-Mex zu Britpop. Interpretiert bekannte Songs neu, bewegt sich über Grenzen und durch die Zeiten. Einige Fragen stellt der Chor sich und seinem Publikum, ob solch massiv-wohliger Harmonie aber dann doch und würde gerne anschließend mit dem Publikum plaudern, ob ein Abend mit schöner Musik reicht, warum wir hier sind, über Milchbauern in Kenia oder ob Asyl überhaupt ein richtiges deutsches Wort ist.

Die Fragen und Gedanken spricht: Gabriele Hatzfeldt. Als Gäste eingeladen hat der Chor dieses Mal: Florentine Schumacher-Sopran; Anna Keck, Klavier; Christina Haubrich, Viola; Christian Wagner, Violine; Michael Ullrich, Flöte; Michael Wagner, Akkordeon; Sebastian Pattberg, Gitarre; Dominik Weitershagen, Bass und Guillermo Banz, Percussion. Leitung: Klaus Schumacher