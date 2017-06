Veröffentlicht am 2. Juni 2017 von wwa

NEUWIED – Räuber Hotzenplotz entführt ins Reich der Märchen – StadtGalerie Neuwied zeigt neue Ausstellung – Märchen, jeder von uns kennt sie und verbindet damit irgendeine Erinnerung aus seiner Kindheit. Dabei waren Märchen ursprünglich gar nicht in erster Linie für Kinder gedacht. Es waren mündliche Geschichten von Erwachsenen für Erwachsene über Geburt, Tod und andere elementare Lebensinhalte. Erst ab dem 19. Jahrhundert, als Märchen niedergeschrieben wurden, waren sie auch für Kinder. Groß wie Klein können von diesen Geschichten lernen und das zeigt die StadtGalerie Neuwied ab dem 3. Juni in ihrer neuen Ausstellung. Titel: Der Räuber Hotzenplotz.

„Der Räuber Hotzenplotz“ ist eines der bekanntesten Bücher vom Autor Otfried Preußler. Der ehemalige Lehrer erzählte seinen Schülern, wenn sie besonders unruhig waren, Geschichten. Diese schrieb er später auf und veröffentlichte sie. Über 35 Bücher, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurden, sind so zusammengekommen. Und der Hotzenplotz-Reihe widmet sich die Ausstellung in der Neuwieder StadtGalerie.

Gezeigt werden neben den Originalen der Zeichnungen auch die Erstausgaben der Bücher. Malvorlagen, Rätselspiele, eine Audiostation und eine gemütliche Leseecke laden zum Verweilen ein. Tiefer in die Aura des Otfried Preußler eintauchen lässt das Rahmenprogramm. Die Erzählerin Griseldis gestaltet Vorlese- und Mitmachnachmittage für Kinder, am 28. Juni, 26. Juli und 16. August jeweils von 15:00 bis 16:30 Uhr, und einen Vortragsabend für Erwachsene am 31. August ab 19:00 Uhr. Das KOBLENZER PUPPENSPIELE, Marionettentheater am 20. Juli ab 15:00 Uhr und die Puppenbühne Rheinland am 25. August ab 15:00 Uhr, führen die Geschichte mit dem Räuber Hotzenplotz in der StadtGalerie auf.

Die Ausstellung „Der Räuber Hotzenplotz“ dauert vom 3. Juni bis 3. September. Geöffnet ist die StadtGalerie in der ehemaligen Mennonitenkirche aus dem Jahre 1768 mittwochs 12:00 bis 17:00 Uhr, donnerstags bis samstags 14:00 bis 17:00 Uhr, sonntags und feiertags 11:00 bis 17:00 Uhr, Gruppen nach Vereinbarung. Weitere Informationen: Schlossstraße 2, 56564 Neuwied (für Navis: Deichstraße 1), 02631 20687 oder stadtgalerie@neuwied.de.