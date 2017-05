Fariba Ojaghi stellt in der Kreisvolkshochschule Altenkirchen aus

Veröffentlicht am 29. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neue Ausstellung „Spielen mit Farben in der Farbwelt“ in der Kreisvolkshochschule Altenkirchen – In der Zeit vom 19. Juni bis 25. August präsentiert die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen die neue Ausstellung Spielen mit Farben in der Farbwelt“ mit Bildern von Fariba Ojaghi aus Betzdorf.

Die Perserin Fariba Ojaghi ist 48 Jahre alt. Sie stammt aus der iranischen Hauptstadt Teheran. Im Jahr 2010 floh sie mit ihren beiden Kindern und einem Enkelkind vor dem Mullah-Regime nach Deutschland und lebt inzwischen in Betzdorf.

Die Lust am Malen wurde ihr schon als Kind in die Wiege gelegt, da schon ihre Mutter und Großmutter von der Muse geküsst wurden. Mit Farben zu spielen bereitete Fariba Ojaghi stets große Freude. Hierbei legt sie sich nicht auf einen bestimmten Stil fest, sondern malt ihre Bilder intuitiv.

Die Ausstellung ist im Gebäude der Kreisvolkshochschule Altenkirchen, in der Rathausstraße 12, oberhalb der Kfz-Zulassungsstelle, zu sehen. Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2211 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.