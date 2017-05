Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62 – Zwei Persionen schwer verletzt

Veröffentlicht am 27. Mai 2017 von wwa

HÖVELS – Zwei Schwerverletzte und hohem Sachschaden bei Motorradunfall – Der Fahrer eines Opel Insignia befuhr am Donnerstagmittag, 25. Mai, gegen 13:40 Uhr die Bundesstraße 62 in der Ortslage Hövels-Siegenthal in Richtung Wissen. Zum Beginn einer langen Geraden, kurz vor der Abzweigung „Zum Siegblick“, scherte das Fahrzeug aus, um einen vor ihm fahrenden Wagen zu überholen. Während des Überholvorganges erkannte der Opel-Fahrer plötzlich ein entgegenkommendes Kraftrad und versuchte nach links auf einen Fußweg auszuweichen. Der Fahrer des Kraftrades wich aus seiner Sicht nach rechts aus, sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Das Motorrad kam zu Fall, wobei der Fahrer und die Mitfahrerin schwer verletzt wurden. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizeiwache Wissen sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Insbesondere wird der Fahrzeugführer gesucht, der vom Opel überholt wurde. Hinweise an die Polizeiwache Wissen unter der Telefon: 02742/935-0 oder per Mail an pwwissen@polizei.rlp.de