Veröffentlicht am 1. Juni 2017 von wwa

SCHÖNEBERG – Chorkonzert in Schöneberg – Kammerchor Gebhardshainer Land singt in der Auferstehungskirche in Schöneberg am Sonntag, 11. Juni ab 18:00 Uhr – Nach 17 Jahren singt der Kammerchor Gebhardshainer Land wieder in der Auferstehungskirche in Schöneberg am Sonntag, 11. Juni ab 18:00 Uhr. Unter der bewährten musikalischen Leitung von Chordirektor ADC Bernhard Kaufmann wollen die Sänger/innen die Zuhörer mit einem Reigen wohlklingenden Lieder erfreuen.

Der erste Teil des Konzertes ist der geistlichen Chormusik gewidmet. Werke von Alessandro Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Knut Nystedt und Ariel Ramirez wurden ausgewählt.

Der zweite Teil beginnt mit Spirituals, einem chorisch bearbeitetem Beatles-Schlager und getragenen Volksliedern. Er endet mit Abendliedern in deutscher und englischer Sprache. Solistische Einlagen werden den Chorgesang zusätzlich bereichern. Dirigent Bernhard Kaufmann übernimmt neben der Klavierbegleitung auch die Moderation des Konzertes. Der Eintritt ist frei, über eine Spende freut sich der Chor.