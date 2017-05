Veröffentlicht am 27. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Auslosung des Deichstadtpokals im Pappelstadion Irlich – Die Auslosung der Mannschaften im Deichstadtpokal fand im Pappelstadion in Irlich statt. Dort wurde am 25. Mai das 135. Bestehen des Vereins gefeiert. Rund ein halbes Dutzend Festredner aus Politik und dem Irlicher Vereinsleben, sowie TVM Präsident und Landratskandidat Michael Mahlert gratulierten zum Jubiläum.

Hierzu hatte dieser auch Geschenke mitgebracht. Einen Turngerätegutschein und ein Zertifikat für zwei Ausbildungen im TVM, sowie je eine Ehrennadel für Melina Dinter, Bernd Weihrauch und Matthias Schneider. Gegen Mittag losten Sportdezernent Michael Mang und Sportamtschef Jo Datzert mit einem kleinen Glücksbringer im Fußballdress die Paarungen aus. Um den Deichstadtpokal wird am 15. bis 23. Juli gespielt. Austragungsort ist das Pappelstadion.

In Gruppe 1 spielen: VFL- WIED; FV ENGERSII; FV BLOCK.

In Gruppe 2 spielen: TSG IRLICH; CSV NEUWIED; SSV HEIMBACH-WEIS.

In Gruppe 3 spielen: SG NEUWIED; SG MELSBACH; SG FELDKIRCHEN II.

Für alle Spiele gilt, dass jede Mannschaft gegen alle anderen in der eigenen Gruppe spielt. Die Gruppen haben jeweils drei Mannschaften. Danach treten der Verlierer der ersten Gruppenbegegnung und die Mannschaft, die spielfrei hatte, gegeneinander an. Danach spielt der Gewinner der ersten Gruppenbegegnung gegen die dritte Mannschaft.

Das Spiel dauert jeweils 45 Minuten mit Seitenwechsel. Es qualifizieren sich nur der Erstplatzierte in der Gruppe und der beste Zweitplatzierte aus den Gruppen A bis C. Bei Punktgleichheit gilt das bessere Torverhältnis, dann die Anzahl der geschossenen Tore und das Ergebnis der direkten Begegnung der punktgleichen Mannschaften. Sollte daraufhin immer noch Gleichheit gelten, entscheidet das Los.

Während am Vatertag einige Freundschaftsspiele auf dem recht staubigen Sandplatz ausgetragen wurden, war für die zahlreichen Besucher Livemusik, Kaffee und Kuchen, kühle Getränke und Kinderbelustigung angesagt. 135 Jahre Vereinsleben sind ein triftiger Grund zu feiern.