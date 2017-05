Veröffentlicht am 26. Mai 2017 von wwa

OBERLAHR/BÜRDENBACH – Grundstein für Feuerwehrgerätehaus Oberlahr gelegt – Die Fahrzeughalle hatte als Versammlungsraum, obwohl noch kein Dach, Generalprobe. Tischreihen warteten ab der späten Nachmittagszeit auf die geladenen Gäste rund um das Feuerwehrwesen und der Kommunalpolitik. Wer früh kam, hatte die Möglichkeit sich ein schattiges Plätzchen auszusuchen. Trotz Sonnenschirmen brannte die Sonne erbarmungslos vom wolkenfreien Himmel. Bürgermeister Ottmar Fuchs begrüßte seine Gäste, nannte Feuerwehren, Kommunalpolitiker aus den Gemeinden, Planer, Handwerker und Mitarbeiter der Verwaltung. Fuchs ging in kurzen Worten auf den Werdegang des Feuerwehrbauwerkes ein. Nannte die vielen Besprechungen mit Planern, Feuerwehrfachkräften und Behörden. Inzwischen seit der Baufortschritt nicht mehr zu übersehen und so hoffe man allseits dass der Löschzug Oberlahr in naher Zukunft das Gebäude beziehen könne.

Die Grundsteinlegung sei nicht nur für den Bau wichtig sondern auch für die Verbesserung des Brand- und Katastrophenschutzes und in Zukunft neue Heimat für die Feuerwehr Oberlahr. Die Arbeiten haben im März 2017 begonnen und werden, so alles glatt läuft, im Januar 2018 zu Ende geführt werden. Auf einer Fläche von 643 Quadratmeter entstehen 3556 Kubikmeter umbauter Raum. Der Kostenrahmen beläuft sich auf 1.750.000 Millionen Euro. Die Planung liegt beim Architekturbüro Dittrich, Bauleiter ist Herr Meffert, die Rohbauarbeiten führt das Straßenhauser Bauunternehmen Merten durch. Grußworte sprachen Kreisfeuerwehrinspekteur Dietmar Urrigshardt, der stellvertretende Wehrleiter Raphael Jonas und Wehrführer Oberlahr Ingo Becker.

Zur Einmauerung der Urkundenrolle bat Bürgermeister fuchs vier Mitglieder der Oberlahrer Jugendfeuerwehr zu sich. Jannis Hähn, Tim Katowitsch, Louisa Klütsch und Gina Rosenstein gingen dem Verwaltungschef zur Hand. Die beiden jungen Männer legten die Rolle in Mörtel ein währen die beiden jungen Mädchen unterstützt von Wehrführer Becker die Kammer schlossen. In der Rolle dokumentieren tagesaktuelle Dinge das Zeitgeschehen. Auf einer Urkunde sind die amtierenden Politiker genannt. Bundespräsident frank-Walter Steinmeier, Kanzlerin Dr. Angela Merkel, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Landrat Michael Lieber, Verbandsbürgermeister Ottmar Fuchs, Ortsbürgermeisterin Oberlahr Anneliese Rosenstein, Ortsbürgermeisterin Bürdenbach Roswitha Puderbach, Kreisfeuerwehrinspekteur Dietmar Urrigshardt, Verbandsgemeindewehrleiter Stefan Krämer und Wehrführer Löschzug Oberlahr Ingo Becker. Mit drei seichten Hammerschlägen, die Jugendfeuerwehrlerinnen allerdings nahmen eine Kelle zur Hand, wurde die Zeremonie abgerundet und beendet. (wwa) Fotos: Wachow