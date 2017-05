Veröffentlicht am 26. Mai 2017 von wwa

ORFGEN – Nico Lindscheid ist bei den Orfgener Schützen neuer Schülerprinz – Es war ein spannendes Schießen was sich am Donnerstagnachmittag da auf dem Schießstand des Kleinkaliber Schützenverein Orfgen die vier jungen Männer der Schülerklasse lieferten. Beim Schießen um die Würde des Schülerprinzen sind sie, so bisher die Tradition, immer die Ersten die mit ihrem Wettkampf am Vatertag fertig sind und der neue Schülerprinz feststeht. Das war einmal. Die Senioren waren schon lange fertig und mit Andreas Hassel stand der neue Schützenkönig bereits fest, da wetteiferten die Jungs immer noch. Die Jugend hatte sich dem Spiel angeschlossen und lies den Senioren ebenfalls den Vortritt. Als die Jugend schon auf den Rumpf zielte, sich also im Endspurt befand, mußte bei den Schülern noch der Kopf geschossen werden und erst danach ging es auch bei ihnen auf den Rumpf. Die vier jungen Männer schossen nicht nur gemeinsam auf die Preise des Vogels sondern auch auf den Rumpf. Tim Lindscheid holte sich die Krone und die recht Schwinge, Nico Lindscheid und Stefan Großmann gingen bei den Preisen leer aus. Pio-Salvatore Merrali ergatterte sich gleich drei Trophäen. Die linke Schwinge, Stoß und Kopf. Nach längeren Schießen fiel schließlich bei Nico Lindscheid auch der Rumpf. Somit wird er auf dem Orfgener Schützenfest Phillip Hahn als Schülerprinz ablösen. (wwa) Foto: Wachow