Vatertagsturnier in Helmenzen gennen Drunken Raptorz

Veröffentlicht am 26. Mai 2017 von wwa

HELMENZEN – Drunken Raptorz (Weyerbusch) gewinnen HSV Wanderpokal – Vor einem Jahr, 2016, nahmen die Hobbyfußballer der Drunken Raptorz, sie kommen aus der Region um Weyerbusch, erstmals am Vatertagturnier des HSV Helmenzen teil und gewannen den Wanderpokal. Auch in diesem Jahr nahmen sie wieder am Turnier teil und gewannen. Sollte ihnen das 2018 noch einmal gelingen, dürfen sie den Wanderpokal behalten.

Sechs Mannschaften nahmen am HSV Turnier teil: Malberg United, Daltons (Helmenzen), FHC Wölmersen, SSV Grün-Weiß Birnbach, FFC Hilgenroth und Drunken Raptorz (Weyerbusch). In der Vorrunde, jeder gegen jeden, hielt sich die Torausbeute in Grenzen. Der höchste Gewinn war ein 3:0 zwischen Drunken Raptorz und GW Birnbach. Es spielten: Malberg United – Daltons 2:1; FHC Wölmersen – GW Birnbach 2:0; FFC Hilgenroth – Drunken Raptorz 0:0; United – Wölmersen 0:0; Daltons – Hilgenroth 2:1; Birnbach – Raptorz 0:3; Hilgenroth – United 1:3; Daltons – Birnbach 1:1; Raptorz – Wölmersen 0:1; United – Birnbach 1:0; Raptorz – Daltons 0:0; Wölmersen – Hilgenroth 1:0; Raptorz – United 1:0; Daltons – Wölmersen 1:3 und Birnbach – Hilgenroth 0:1. Im Halbfinale spielten die ersten vier Platzierten gegeneinander. Der Erste der Vorrunde FHC Wölmersen gegen den Vierten die Daltons, der Zweite Malberg United gegen den Dritten Drunken Raptorz. Wölmersen gewann gegen die Daltons mit 3:0 und die Raptorz gegen United mit 1:0.

Im Spiel um Platz drei gewann United gegen die Daltons mit 4:1. Im ausgeglichenen Endspiel behielten schließlich die Raptorz gegen Wölmersen mit 2:1 die Oberhand und sicherten sich so ein zweites Mal den Wanderpokal. Die Preise und den Wanderpokal überreichten HSV Vorsitzender Timo Herrmann und Turnierleiter Herbert Ewenz an die Teilnehmer. (wwa) Fotos: Wachow