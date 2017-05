Königin Sabine I. Knak bleibt weiterhin Königin der „Adler“ Schützen Michelbach

Veröffentlicht am 26. Mai 2017 von wwa

MICHELBACH – Sabine I. Knak bleibt in Michelbach Schützenkönigin – Das Ende des Donnerstages hatten sich die Verantwortlichen des Schützenvereins „Adler“ Michelbach auch etwas anders vorgestellt. Aber wie heißt es? Problemen sin da um gelöst zu werden. Der Tag der Majestätenfindung verlief wie geplant und reibungslos bis zum Ende des Preiseschießens auf den Königsvogel. Die Schüler fanden mit Moritz Imhäuser einen Nachfolger für Pascal Eitze und die Schützenjugend in Laura Nöllgen eine Nachfolgerin für Florian Durkowitzer. Das folgende Schießen auf die Preise des Königsvogels verlief spannend und für sechs Teilnehmer erfolgreich. Wilma Schleiden holte sich mit dem 90. Schuss die Krone, Wolfgang Seidler das Zepter (145). Stefan Kober bekam den Reichsapfel (150), Dennis Durkowitzer die rechte Schwinge (217), Chris Kraemer die linke Schwinge (288) und Monika Woelki den Stoß (386). Schießleiter Heinz Willi Ellert hatte alles schön notiert und festgehalten. Am Preiseschießen hatten sich 37 Schützen beteiligt. Aus dieser Zahl sollten sich im Anschluss Personen finden die sich als Königsanwärter meldeten. Mehrfach riefen Vorsitzender Frank Becker und sein Stellvertreter Günter Imhäuser zur Meldung auf, doch es tat sich nichts. Auch Zureden und Bitten brachte nicht den gewünschten Erfolg. Guter Rat war gefragt. Was sollte man machen? Eine Majestät musste her. Der Vorstand sammelte sich im Schützenhaus und beriet die Situation. Lösung: Sabine müsste bleiben! Es wurde mit der noch amtierenden Königin gesprochen und man kam zum Ergebnis. Sabine I. Knak bleibt noch ein weiteres Jahr Königin der Michelbacher „Adler“ Schützen. Im Beisein der Vorstandsmitglieder gab Sabine den entscheidenden „symbolischen“ Siegestreffer ab. Der Ablauf des Michelbacher Schützenfestes bleibt wie geplant. Am Samstagabend ist die Krönung und der Königsball, am Sonntagnachmittag findet im Schleedörn die Begrüßung der Schützen statt und im Anschluss folgt der Festzug ins Festzelt am Schützenhaus. (wwa) Fotos: Wachow