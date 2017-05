Laura Nöllgen ist Kronprinzessin der Michelbacher „Adler“ Schützen

Veröffentlicht am 25. Mai 2017 von wwa

MICHELBACH – Laura Nöllgen kann es nicht lassen – Laura ist wieder Kronprinzessin der Michelbacher „Adler“ – Das Schießen auf die Preise des Kronprinzenvogels war bei der Michelbacher Jugend recht schnell abgehandelt. Nach dem 192. Schuss waren die Preise des Aares verteilt. Fünf Jugendliche hatten an diesem Wettbewerb teilgenommen. Die Preise holten sich: Krone und Stoß Laura Nöllgen mit den 39. Und 192. Schuss. Patrick Schumann sammelte Zepter 8und Reichsapfel (67 und 82) ein. Laura Borheier bekam die rechte Schwinge (121) und Florian Durkowitzer, Ex Kronprinz, die linke Schwinge (147). Im Kampf um die Kronprinzenwürde traten nur die beiden Lauras, Laura Borheier und Laura Nöllgen an. Mit dem 432. Treffer war Laura Nöllgen die glückliche Gewinnerin und neue Michelbacher Kronprinzessin. Florian Durkowitzer bekam als Dank, Anerkennung den Erinnerungsorden. Die Kronprinzenkette hängte Königin Sabine I. Knak anschließend Laura Nöllgen um. (wwa) Fotos: Wachow