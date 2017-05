Hansi Müller gewinnt Niedererbacher Vatertagangeln

Veröffentlicht am 25. Mai 2017 von wwa

OBERERBACH – Vatertagangeln beim ASV Niedererbach – Einen sonnigen, herrlichen Vormittag erlebte der ASV Niedererbach und seine Gäste. Der Tradition Folge leistend hatte der ASV Niedererbach die befreundeten Angler zum Vatertagangeln an die Weiheranlage am Bürgerhaus eingeladen. 52 Petrijünger folgten dem Ruf und warfen für einige Stunden die Angelruten aus. Pünktlich um 12:00 Uhr wurde das Angeln beendet. Die 52 Angler hatten in dieser Zeit 58 Forellen und sieben Großforellen an Land gezogen. Den Gewinnern und Platzierten überreichte Vorsitzender Christof Kölschbach ihre Preise, die sie sich allerdings selbst aussuchen durften. Sieger des Niedererbacher Vatertagangeln war Hansi Müller vom ASV Elbingen mit 3720 Punkten. Auch die nächsten vier Platzierten kamen alle von ASV Elbingen. Dies waren Rainer Thyroff (360), Stefan Finger (3450), Uwe Wahler (3435) und Tilo Wilhelm (2940). (wwa) Fotos: Wachow