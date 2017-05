Veröffentlicht am 25. Mai 2017 von wwa

BONN – Mobiltelefon aus Fahrzeug gestohlen – Wer kennt diesen Mann? – Am 21. April, zwischen 13:00 und 15:00 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem in der Friedrich-Ebert-Straße in Bonn-Bad Godesberg abgestellten Fahrzeug ein Mobiltelefon. Das Mobiltelefon wurde in der Folge von einem bislang unbekannten Mann genutzt, der nun des Diebstahls oder der Hehlerei verdächtig ist.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder des Mannes veröffentlicht. Wer Angaben zur Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung.