Veröffentlicht am 25. Mai 2017 von wwa

KÖLN – Polizei sucht Diebesbande – Bereits am 28. August 2016 haben vier Männer in einem Tankstellenshop in Köln-Gremberghoven Waren im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Der Polizei fahndet nun mit Fotos in der Öffentlichkeit. Um 16:40 Uhr sowie um 19:50 Uhr betraten rund zehn Personen die Tankstelle auf dem Alten Deutzer Postweg. Ungeachtet des regen Kundenverkehrs entwendeten vier der Männer in beiden Fällen zielstrebig Artikel im Wert von über 500 Euro. Überwachungskameras filmten die vier Haupttäter. Das Amtsgericht Köln hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Die Polizei fragt daher: Wer kennt die abgebildeten Personen? Wer kann Hinweise zur Tat oder dem aktuellen Aufenthaltsort der Männer geben? Wer kann Hinweise zur Fluchtrichtung oder möglichen Fluchtfahrzeugen geben? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 56 unter der Rufnummer: 0221/229-0 oder Email: poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (af) Fotos: Polizei