NEUWIED – Neuwieder erheben ihre Stimme – Luisenplatz steht am 10. Juni ganz im Zeichen des Gesangs – Experten sind sich sicher: Singen hat heilende Einflüsse auf Körper und Geist. Davon können sich die Neuwieder nun selbst überzeugen – durch Zuhören und Mitsingen. „Voices of Neuwied – Neuwied singt!“: So lautet das Motto einer klingenden Veranstaltung am Samstag, 10. Juni, zu der der Jazz!Chor Neuwied einlädt. Das Ensemble verspricht einen abwechslungsreichen Tag mit einem Jung und Alt ansprechenden Programm. Auftritte mehrerer Chöre und Offene Singen sollen von 11:00 bis 17:00 Uhr auf dem Luisenplatz beweisen, dass Neuwieder gut bei Stimme sind.

Der von Dr. Jürgen Böhme geleitete Jazz!Chor Neuwied stellt um 11:00 Uhr sein neues Programm vor. Anschließend ist das Publikum gefragt, das aus der Zuhörer- in die Sängerrolle schlüpfen kann. Bei einem Singalong stimmt es, unterstützt von Chormitgliedern, beliebte Evergreens und aktuelle Hits an. Auch zum Abschluss des Singtages heißt es um 16:00 Uhr für alle Interessierten mit gut geölten Stimmbändern auf den Luisenplatz zu kommen, um gemeinsam Freude am Gesang zu haben.

Für 13:00 Uhr ist ein Auftritt von Hanna Michalowicz geplant, auf die gegen 14:00 Uhr der Kinder- und Jugendchor der Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach folgt. Der Junge Chor Koblenz zeigt um 14:30 Uhr sein vokales Können, bevor um 15:00 Uhr die Bühne frei ist für Auftritte verschiedener im Kreis-Chorverband Neuwied organisierter Chöre. Mit ihren jeweiligen Programmen wollen sie die ganze Vielfalt aktueller Chormusik vorstellen. Abschließend vereinen Sänger und Publikum dann ein weiteres Mal ihre Stimmen zu beliebten Gassenhauern. Die Veranstaltung endet gegen 17:00 Uhr.

Weitere Informationen erhält, wer an die Emailadresse info@jazzchor-neuwied.de schreibt oder den Vorsitzenden Peter Schwarz anruft; Telefon: 02639/1520.