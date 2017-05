Alkohol im Blut – Wagen kaputt – Führerschein weg

Veröffentlicht am 25. Mai 2017 von wwa

NIEDERBREITBACH – Verkehrsunfall in Niederbreitbach unter Alkoholeinfluss verursacht – Am Dienstag, 23. Mai, um circa 22:40 Uhr befuhr ein 20jähriger Autofahrer die L 255 aus Richtung Niederbreitbach kommend in Fahrtrichtung Neuwied. In einer Linkskurve verlor er aufgrund der Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Weiterhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.