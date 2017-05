Bei 2,82 Promille war die Fahrt gelaufen

Veröffentlicht am 25. Mai 2017 von wwa

DERNBACH – Autofahrt unter starkem Alkoholeinfluss – Am Montagmittag, 22. Mai, um 12:00 Uhr wurde in Dernbach ein 53jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Puderbach kontrolliert. Da den Beamten bei der Kontrolle deutlicher Alkoholgeruch in die Nase stieg wurde bei dem Fahrer ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,82 Promille. Den Führerschein musste der 53-jährige abgeben und eine Blutprobe über sich ergehen lassen.