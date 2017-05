Veröffentlicht am 27. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Neues Konzept der Metall-Erlebnistage startet nach den Sommerferien – Baustein zum Thema Fachkräfte der Kreiswirtschaftsförderung & Brancheninitiative Metall – Einmal den Alltag in der Metall- und Elektrobranche praktisch erleben – das ist jetzt flexibel das ganze Schuljahr hindurch möglich. Interessierte Schüler/innen können sich ab sofort über ihre Schule anmelden. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Altenkirchen hat das Konzept auf mehrere Metall-Erlebnistage erweitert, die individuell mit den Schulen und Unternehmen vereinbart werden. Durch die Neuorganisation erhalten alle Beteiligten mehr Flexibilität, da optimal auf zeitliche Engpässe von Schulen und Unternehmen eingegangen wird. „Wir haben dieses Konzept nach den Vorstellungen der Unternehmen und Schulen weiterentwickelt und werden nach dem Sommer die ersten Erfahrungen sammeln. Der Metall-Erlebnistag ist ja nicht neu, sondern existiert bereits seit zehn Jahren. Wir sind aber froh, dass wir durch das Feedback der Unternehmen und Schulen eine laufende Fortentwicklung haben“, so Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung des Kreises.

Gedacht ist das Angebot als Berufsvorbereitung für Schüler/innen der 8. und 9. Klasse der Schulen im Landkreis. Die Schüler/innen nennen zwei bis drei Unternehmen, die für sie interessante Berufe anbieten, und teilen das ihrem Klassenlehrer oder Berufsberater mit. Die Schule meldet das bestehende Interesse an die Wirtschaftsförderung, die Terminabsprachen sowie Hin- und Rückfahrt organisiert. Der Transport zwischen Schule und Unternehmen ist für die Schüler/innen kostenfrei, da die Westerwald Bank eG und die Sparkasse Westerwald-Sieg die Ausgaben übernehmen.

Am Metall-Erlebnistag werden die Jugendlichen von den Ausbildern und Auszubildenden des Unternehmens betreut und setzen gemeinsam ein eigenes Praxisprojekt um. 22 Unternehmen aus dem Kreis nehmen teil und geben Einblicke in Berufe wie z.B. Zerspanungsmechaniker/-in, Werkzeugmechaniker/-in, Mechatroniker/-in, Technische/r Produktdesigner/-in, Konstruktionsmechaniker/-in, Elektroniker/-in oder Industriemechaniker/-in.

Die Metall- und Elektrobranche ist ein bedeutender Industriezweig, dessen Produkte wie Bauteile für Smartphones und Computer, Autos und Hightech-Anlagen aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Jugendliche finden hier abwechslungsreiche Berufe mit gutem Verdienst und sind später gefragte Fachkräfte. Für die Schüler/innen bietet der Metall-Erlebnistag die Chance, im besuchten Unternehmen in Erinnerung zu bleiben, was ein unschlagbarer Vorteil bei einer späteren Bewerbung ist. Unternehmen haben die Möglichkeit, zukünftige Auszubildende kennen zu lernen und Einblicke in die Berufe zu geben. Weitere Informationen zu den Metall-Erlebnistagen und Flyer erhalten Sie bei der Wirtschaftsförderung des Kreises Altenkirchen.

Teilnehmende Unternehmen sind:

Verbandsgemeinde Altenkirchen: EWM Eichelhardter Werkzeug & Maschinenbau GmbH, Georg Maschinentechnik GmbH & Co.KG

Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain: Elco Europe GmbH, Wezek GmbH, Maschinenbau Böhmer GmbH, Rexnord Kette GmbH, AKL-tec GmbH,

Verbandsgemeinde Flammersfeld: Hyfra Industriekühlanlagen GmbH, TREIF Maschinenbau GmbH, Weberit Werke Dräbing GmbH

Verbandsgemeinde Hamm/Sieg: sta Schalltechnische Anlagen GmbH, TMD Friction GmbH

Verbandsgemeinde Herdorf-Daaden: Muhr und Bender, Bartolosch GmbH & Co.KG, Federal Mogul Sealing Systems GmbH, Schmidt Zerspanungstechnik GmbH

Verbandsgemeinde Kirchen: Pintsch Bubenzer GmbH, ATESI Elektrotechnik GmbH, ALHO Systembau GmbH, Hermann Metallbau GmbH

Verbandsgemeinde Wissen: NIMAK GmbH, KLEUSBERG GmbH & Co.KG