Tierisch gut – Polizei hilft Gänsefamilie in den Wochenendurlaub

Veröffentlicht am 25. Mai 2017 von wwa

LUDWIGSHAFEN – Gänsefamilie auf der A 650 in Richtung Ludwigshafen – Polizei „Dein Freund und Helfer“ – Zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen kam es am Mittwochnachmittag, 24. Mai, gegen 16:00 Uhr, auf der Autobahn 650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, im Bereich der Anschlussstelle Bruchwiesenstraße.

Eine sechsköpfige Gruppe von Gänsen war auf dem Standstreifen der A 650 stadteinwärts unterwegs und setzte mehrfach an, im Gänsemarsch die Fahrbahn bei hohem Verkehrsaufkommen zu queren. Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Ruchheim konnte die, augenscheinlich aus Mutter Gans, Vater Gans und vier Gänsekindern bestehende, Gänsefamilie wohlbehalten von der Autobahn, in einen naheliegenden Grünbereich, gelotst werden.

Ob die Gänse auf dem Weg in ein verlängertes Urlaubswochenende waren, ist nicht bekannt.