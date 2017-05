Veröffentlicht am 26. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Kinder haben Film im Zirkuszelt gesehen – Eine ganz besondere Filmvorführung hat das städtische Kinder- und Jugendbüro Kindern geboten – und zwar in Kooperation mit der Irlicher St.-Georg-Schule und dem Förderverein der Bildungseinrichtung: Im Zirkuszelt des Circus Zaretti auf der Kirmeswiese ergänzte diese Veranstaltung perfekt die Projektwoche der Grundschule, in der sich alles um Artisten und Zauberer drehte. Der ausgewählte Film, den 86 Kinder gespannt auf den Zirkusbänken verfolgten, drehte sich um ein großes Geheimnis und beinhaltete viele magische Momente. In der Pause sowie vor und nach dem Film versorgte der Förderverein der Schule die Kinder zu Taschengeldpreisen mit selbst gebackenen Waffeln, mit Brezeln und Getränken.