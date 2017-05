Veröffentlicht am 26. Mai 2017 von wwa

HAMMERSTEIN – Staatssekretär Norbert Barthle in Hammerstein – Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Norbert Barthle (M.), traf sich im Landkreis Neuwied mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel (r.) und mit dem Stellvertretenden Landrat Achim Hallerbach (l.). Eine Station war die B 42 in Hammerstein. Dank seiner guten Vernetzungen hat Rüddel in Berlin erreicht, dass aus seinem Wahlkreis viele wichtige Projekte im neuen Bundesverkehrswegeplan berücksichtigt worden sind. Darunter auch die Ortsumgehungen Leutesdorf und Straßenhaus. Insgesamt belaufen sich die im Haushalt abgesicherten Verkehrsprojekte im Wahlkreis auf über 160 Millionen Euro. Mehr als 40 Millionen Euro hat der Bund bereitgestellt, die in die B 42 zwischen der Landesgrenze NRW/RLP und Neuwied investiert wurden. „Darunter fällt auch der Ausbau der Ortsdurchfahrt Hammerstein, mit einem alleinigen Kostenfaktor in Höhe von 13.733.000 Euro“, sagte Rüddel. Die heimischen Vertreter Erwin Rüddel und Achim Hallerbach sind erfreut, dass im Zuge der B 42, die Ortsdurchfahrt Leutesdorf im BVWP aufgewertet wurde und in den Weiteren Bedarf mit Planungsrecht aufgerückt ist. „Für die Realisierung der Ortsumgehung Leutesdorf stehen seitens des Bundes 18,3 Millionen Euro im Bundesverkehrswegeplan zur Verfügung und warten auf Abruf“, so die Politiker. „Am Beispiel Hammerstein zeigt sich, dass zielorientierte und beharrliche Politik auch ein wesentlicher Baustein zu einer guten Infrastruktur ist“, betonte Parlamentarischer Staatssekretär Norbert Barthle. Erörtert wurde auch die Situation um den Bahnlärm im Unteren Mittelrheintal, der sich bis 2020 um die Hälfte halbieren und somit die bahnlärmgeplagten Anwohner entlasten wird.