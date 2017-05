Veröffentlicht am 26. Mai 2017 von wwa

BONN – Geschwindigkeitskontrollstellen der Bonner Polizei in der Zeit vom 29. Mai bis zum 02. Juni – Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei an folgenden Tagen Geschwindigkeitskontrollen durch!

Montag, 29. Mai: in Königswinter (Ortsteil Stieldorf) auf der Dissenbachtalstraße, in Beuel auf der Pützchens Chaussee, in Geislar auf der L 16 sowie in Meckenheim auf der L 261/Sängerhof;

Dienstag, 30. Mai: in Bonn-Beuel auf der Siebengebirgsstraße, in Bad Godesberg auf der Winterstraße, in Duisdorf auf dem Hermann-Wandersleb-Ring und in Wachtberg-Berkum auf der L 123;

Mittwoch, 31. Mai: in Königswinter (Ortsteil Stieldorf) auf der Raiffeisenstraße, (Ortsteil Bellinghausen) auf der L 268, (Ortsteil Freckwinkel) auf der L 143 sowie in Bad Godesberg auf der Meckenheimer Straße;

Donnerstag, 01. Juni: in Bonn-Beuel auf der Maarstraße, in Bornheim-Sechtem auf der Bahnhofstraße, in Alfter-Impekoven auf der B 56 sowie in Meckenheim auf der L 268;

Freitag, 02. Juni: in Bad Godeberg auf der Ürziger Straße, in Heimerzheim auf der Vorgebirgsstraße, in Swisttal-Miel auf dem Heidgesweg und in Bornheim-Rösberg auf der Metternicher Straße.

Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis- und Stadtgebiet gerechnet werden.