24. Mai 2017

GROSSSEIFEN – Diebstahl von Landschildkröten – Im Laufe des Dienstags, 23. Mai, wurden aus einem Gartengehege in Großseifen, in der Staar, zwei russische Landschildkröten im Wert von je 250 Euro von Unbekannten entwendet. Täterhinweise werden an die Polizei Hachenburg unter 02662/9558-0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de erbeten.