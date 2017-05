Veröffentlicht am 25. Mai 2017 von wwa

HORHAUSEN – Start der Saison der Mainzelmänner des Tennisclub Horhausen – Die Mainzelmänner, unter neunjährige, des TC Horhausen starteten bei strömenden Regen ihre Saison in Bad Marienberg. Dort konnte man zum Glück in die Halle ausweichen. Nach spannendem Verlauf der Geschicklichkeitsspiele führte Bad Marienberg mit 5:3. Die Kleinfeldtennismatches gestalteten sich ebenfalls sehr ausgeglichen. Die Einzel von Sören Loy und Carolin Heck gingen an den TCH, der schließlich auch die beiden Doppel in der Besetzung Carolin und VI Troung sowie Sören und Raphael Fink gewann. Besonders spannend machten es die Mädels, die nervenstark im Entscheidungssatz den Siegpunkt verwandelten.

Die Jungs der U 15 I siegten dann gegen den TC RW Linz ungefährdet mit 14:0 und führen ein Kopf an Kopf Rennen mit dem TCRW Neuwied. Die zweite Herren Mannschaft musste gegen den Aufstiegsfavoriten TC Asbach ran. Nach den Einzel stand es 2:2 Julian Faßbender und Johannes Reifenhäuser hatten die Einzel gewonnen. In den Doppeln musste man dann leider dem TC Asbach den Sieg überlassen, sodass der Gesamtsieg an Asbach ging.

Der TC Horhausen bietet weiterhin sein Schnuppertraining an. Immer mittwochs und freitags ab 16:00 Uhr können Kinde rund Jugendliche kostenlos mit trainieren. Mittwochs um 18:00 findet auf der Anlage des Tennisclubs CardioTennis statt, auch für Nichtmitglieder oder alle die Fitness mit Tennis verbinden möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Auch Nichtmitglieder können die Saisonkarte des Tennisclubs erwerben. Fragen sie nach bei Thomas Schmitz 01711942008 oder Kerstin Holschbach 02687 2610. (Vereinsbericht)

