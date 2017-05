Vorstand des Schützenbezirk 13 bestätigt

Veröffentlicht am 25. Mai 2017 von wwa

BRACHBACH – Delegiertenversammlung des Bezirks 13 im Rheinischen Schützenbund – Die Delegiertenversammlung 2017 des Bezirks 13 fand in Brachbach statt. An der gut geführten Veranstaltung, geleitet von dem Vorsitzenden Karl-Heinz Pitton und seinen Ressortleitern/in, nahm auch die Vorsitzende des Gebietes-Süd und Vizepräsidentin des Rheinischen Schützenbundes, Manuela Göbel teil. Der Bezirk 13 in dem 5.650 Schützen organisiert sind, ist einer der Bezirke im Gebiet-Süd des Rheinischen Schützenbundes. Auch das Sportjahr 2016 wurde von einigen sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkten begleitet. Der 65. Rheinische Schützentag fand am 17. April 2016 in Trier statt. Er beinhaltete die Delegiertenversammlung, das Pokalschießen um den Bergischen Schmied, sowie das Landeskönigsschießen der Jugend und der erwachsenen Schützen.

Bei den Erwachsenen belegte der Bezirkskönig Lukas Andres vom SV Adler Michelbach den 31. Platz und bei der Jugend Laura Nöllgen, ebenfalls vom SV Adler einen beachtlichen 5. Platz. Der Bezirksjugendtag unter dem Motto „Honschafter Bauernspiele“ mit Bezirksjugendkönigschießen fand 2016 in Maulsbach statt. Bezirksjugendkönigin wurde Alisa Felser vom SV Herdorf. Der Bezirksvergleichskampf fand 2016 in Alldorf statt. Die Bezirksmannschaft erreichte dort in der Gesamtwertung Platz 3. Herausragend vertreten waren die Schüler, Jugend und Junioren des Bezirks bei den Landesverbandsmeisterschaften. In der Einzelwertung wurde 12mal der Landesverbandsmeistertitel, zehnmal der Vizelandesmeistertitel und siebenmal der 3 Platz errungen. Insgesamt nahmen an den Landesverbandsmeisterschaften bestehend aus 43 Disziplinen 595 Starter und 112 Mannschaften teil. Eine stattliche Anzahl von Schützen/innen des Bezirks 13 konnte sich zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften in München qualifizieren.

Was daraus schließen lässt, dass in den Vereinen und bei den Schützen/innen eine große Bereitschaft besteht den Leistungssport zu fördern. Vertreten war der Bezirk 13 beim Lady`s Cup des Rheinischen Schützenbundes mit den Schützinnen Maria Hilkhausen, Ursula Rosenbauer und Christa Böhmer. Mit der Mannschaft wurde ein beachtlicher 2. Platz erreicht. Die Ausrichtung erfolgte durch den SV Elkhausen- Katzwinkel. Die anstehenden Vorstandswahlen ergaben in den Ressourcen 1. Vorsitzender Karl Heinz Pitton, Geschäftsführer Elmar Deneu und Jugendleiter Wolfgang Griffel Wiederwahl mit einstimmiger Zustimmung der Delegierten.

Die vom Bezirk durchgeführten vier Waffensachkundelehrgänge und zwei Standaufsichtslehrgänge waren aufgrund des großen Bedarfs allesamt ausgebucht. Dies spiegelt sich bereits in 2017 nieder, da lediglich nur noch wenige freie Plätze für den Lehrgang im September zu buchen sind. Abschließend berichtete die Gebietsvorsitzende Manuela Göbel, dass das Landesleistungszentrum Bad Kreuznach für Kaderlehrgänge und sonstige Veranstaltungen des Rheinischen Schützenbundes endgültig nicht mehr zur Verfügung steht. In dem Zuge müssen nun geeignete Schießstände gefunden werden, die entsprechende Vorderungen auch erfüllen können. Über eine nachgedachte Neuorganisation des Pfälzer Schützenbundes und eventueller Auswirkungen im Hinblick auf den Rheinischen Schützenbund wurde berichtet. (his) Fotos: Hiltrud Schneider Pressereferentin des Bezirk 13

Foto: (v.l.): Karl-Heinz Pitton, Manuela Göbel, Michael Zoth, Elmar Deneu, Wolfgang Griffel, Christa Griffel, Rüdiger Scharfenstein