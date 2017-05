Veröffentlicht am 27. Mai 2017 von wwa

MANNHEIM – Beginn der Vortragsreihe und Ausstellung – „Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt: Antike – Mittelalter – Renaissance“ – Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. Stefan Weinfurter – Die Vortragsreihe „Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt“ bietet begleitend zur gleichnamigen Ausstellung in den rem Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim einen Einblick in die jüngste Forschung zum Papsttum. An vier Vortragsabenden werden renommierte Historiker verschiedene Facetten des Papstamtes beleuchten. Die Reihe wird veranstaltet vom Erbacher Hof Akademie des Bistums Mainz in Kooperation mit dem Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz e.V. (IGL) und den rem Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim.

Der renommierte Heidelberger Mediävist Prof. Dr. Stefan Weinfurter wird die Reihe am Mittwoch, 31. Mai um 19:00 Uhr, mit dem Vortrag „Die Mühsal der Päpste – und wie sie ihrer Aufgabe gerecht werden konnten“ eröffnen. Immer wieder äußerten die Päpste ihre Verzweiflung ob der Last ihres Amtes, ja der Aussichtslosigkeit ihres Bemühens. „Ich schreie, schreie und schreie…“, so beschrieb etwa der große Reformpapst Gregor VII. im Jahr 1084 den Christen seine Lage. Bei dem Urteil über das Streben der Päpste nach außerordentlicher Autorität (Primat) soll daher auch die „Mühsal der Päpste“ bedacht werden.

Der Vortrag findet im Ketteler-Saal des Erbacher Hofs Akademie des Bistums Mainz (Grebenstraße 24-26, 55116 Mainz) statt. Es wird ein Kostenbeitrag von 5 Euro erhoben (Studierende bis 27 Jahre kostenfrei). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Referent ist Stefan Weinfurter, Jahrgang 1945, lehrte bis 2013 als Ordinarius an der Universität Heidelberg und ist seither dort Direktor der Forschungsstelle für Geschichte und Kulturelles Erbe sowie Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Veröffentlichungen u.a. „Das Reich im Mittelalter“ und „Canossa. Entzauberung der Welt“. Anhand seiner Bücher und als Fachberater im Fernsehen zeichnet er gekonnt die Lebenswelt des Mittelalters nach.

Ausstellung in den rem Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim eröffnet: Die Ausstellung „Die Päpste und die Einheit der lateinischen Welt“ ist die erste umfassende Papstausstellung in den rem Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim. Die Ausstellung ist vom 21. Mai bis 31. Oktober im Zeughaus C5 zu sehen und zeigt 330 hochkarätige Exponate aus aller Welt. Weitere Informationen auf der Website des Museums http://www.rem-mannheim.de/