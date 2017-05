Veröffentlicht am 30. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fit in Textverarbeitung mit Word – neue Kurse starten in Altenkirchen – Word ist ein sehr umfangreiches Anwendungsprogramm, mit dem sehr viele Arbeiten im Büro, in Schule, Studium oder Ausbildung und privat gut und effektiv erledigt werden können. Hierzu bietet die Kreisvolkshochschule zunächst den zweiteiligen Crashkurs „Textverarbeitung mit Word“ am Donnerstag, 8. Juni und Donnerstag, 22. Juni unter der Leitung von Jörg Orthen an. Inhalte des Kurses sind beispielsweise das Erfassen, Korrigieren, Speichern und Drucken von Texten, Zeichen-, Absatz- und Seitenformatierung, die Nummerierung und Aufzählung, Kopf- und Fußzeilen sowie die Gestaltung einfacher Briefvorlagen.

Das am Donnerstag, 6. Juli und Donnerstag, 13. Juli startende Kompaktmodul „Word 2010 – Seriendruck“ unter der Leitung von Frank Runkler ist ein Angebot für Interessierte, die die speziellen Funktionen der Seriendruckumgebung des Programms kennlernen möchten. Inhalte des Kurses sind beispielsweise Datenquellen kennen lernen und pflegen, Seriendruckfelder in ein Dokument einfügen und Regeln definieren (z. B. Wenn-Dann-Sonst) oder Datensätze für selektives Drucken auswählen (Filtern) sowie das Einrichten von Etiketten und Briefumschlägen.

Die Teilnahmegebühr je Kurs beträgt 40 Euro. Kurszeiten jeweils von 17:45 bis 21:00 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.